Кокс и Квасневский уехали от Тимошенко

Из ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, выехал кортеж из 8 автомобилей, в одном из которых, по предварительной информации, находились наблюдатели от Европарламента в Украине - экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Пэт Кокс.

Как сообщили корреспонденту УНИАН сторонники Ю.Тимошенко, которые дежурят перед проходной больницы, кортеж выехал около 14.05.

Наблюдатели от Европарламента не останавливались для того, чтобы прокомментировать результаты своего визита журналистам.

Сторонники Ю.Тимошенко проводили кортеж возгласами: “Юле - свободу!” и “Банду прочь!”.

На территории больницы европолитики находились около трех часов.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко.

Миссия Европарламента работает с июня 2012 года. 4-5 февраля этого года состоялся визит П.Кокса и А.Квасневского в Украину, во время которого политики посетили в Харькове ЦКБ №5, где проходит лечение Ю.Тимошенко, а также Менскую колонию, где встретились с Ю.Луценко.

13 марта во время выступления на сессии Европарламента Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле отметил, что считает, что без решения дел Ю.Тимошенко и Ю.Луценко вряд ли можно будет говорить о подписании Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.