Европарламентарии не видят прогресса в работе Миссии Кокса-Квасневского

«Я, конечно, очень разочарована тем, что ожидаемые и желаемые результаты этой миссии до сих пор отсутствуют», - сказала в интервью Deutsche Welle председатель фракции Зеленых в Европейском парламенте Ребекка Хармс.

Евродепутат подчеркнула, что Валерий Иващенко все еще не реабилитирован, ”ситуация с Юлией Тимошенко и Юрием Луценко до сих пор не улучшилась, а ухудшилась”. Значительно осложняет работу миссии, по ее мнению, и лишение судом мандатов трех депутатов Верховной Рады. В то же время Р.Хармс отметила, что в работе миссии речь идет не только о заключенных политиках, но и в целом о верховенстве права в Украине.

Огорчена отсутствием прорыва по делам Ю.Тимошенко и Ю.Луценко и представительница фракции Европейской народной партии в Европарламенте Эльжбета Катажина Лукачиевска, которая входит в делегацию по парламентскому сотрудничеству ”ЕС-Украина”. ”Это свидетельствует о том, что в этой ситуации Украина имеет свою позицию и не очень учитывает европейские или польские общественные мнения”, - сказала она.

DW напоминает, что Европарламент в июне 2012 года начал специальную Мониторинговую миссию Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко. В октябре экс-президенты представили вниманию лидеров фракций Европарламента промежуточный отчет по результатам своего пребывания в Украине.

А.Квасневский тогда рассказал об определенных успехах миссии, которые заключались в том, что Ю.Тимошенко перевели из колонии в больницу, а В.Иващенко получил условный срок. ”Тогда были надежды, что при помощи миссии удастся более-менее быстро решить проблему Ю.Тимошенко и Ю.Луценко”, - отмечает председатель Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир Фесенко.

Политический эксперт отмечает, что со временем круг задач миссии расширили - кроме мониторинга судебных дел в отношении экс-правительственных чиновников к ее полномочиям добавили контроль за выполнением Украиной ”домашнего задания” по евроинтеграции, от которого зависит судьба соглашения об ассоциации.

В целом украинские эксперты в разговоре с DW оценивали работу миссию положительно, однако призывали не ждать от нее много. ”На этом этапе того, что можно достичь, они достигли”, - считает председатель правления украинско-польского фонда ПАУСИ Тарас Возняк, указывая на ”неофициальное” обещание Виктора Януковича освободить Ю.Луценко, о чем сообщали СМИ.

”Если будет освобожден хотя бы Ю.Луценко, это уже будет весомый результат этой миссии”, - соглашается В.Фесенко. По его мнению, уже само наличие Миссии Кокса-Квасневского является фактором влияния на развитие ситуации с заключенными. ”Их присутствие на судебных процессах не только позволяет получать информацию из первоисточников, но и хотя бы частично влияет на позицию украинской власти”, - считает В.Фесенко. Он отметил, что важными для развития евроинтеграции являются и непосредственные контакты экс-президентов с представителями украинской власти и оппозиции.

Окончательный отчет о работе миссии в Украине, по словам председателя Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, должен быть опубликован в апреле. ”Доклад будет играть важную роль, учитывая решение, которое должен принять Евросоюз относительно подписания соглашения об ассоциации”, - отметила в разговоре с DW эксперт берлинского Фонда науки и политики Сюзан Стюарт.

В то же время Р.Хармс отмечает, что сотрудничество между Украиной и ЕС не сводится только к Соглашению об ассоциации. Важным, по ее мнению, является и упрощение визового режима, ”чтобы облегчить и улучшить связь украинских граждан с ЕС”. ”Украина - это одна из важнейших стран нашего соседства, - отметила Р.Хармс. - Не только потому, что Украина такая большая, и потому важная. А потому, что Украина - это часть бывшего Советского Союза, в которой демократия продвинулась дальше всего”. Евродепутат убеждена, что это требует от ЕС непрерывного и масштабного участия в содействии развитию демократии в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, в ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко, прибыли представители миссии Европейского парламента в Украине - экс-президент Польши А.Квасневский и экс-президент Европейского парламента П.Кокс.