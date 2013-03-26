Международная конференция "Память жива!" 29-31 марта в Киеве

С 29 по 31 марта 2013 года в Киеве состоится международная конференция «Память жива!», посвященная проблемам поиска и увековечения памяти погибших и сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой войны. Ее организаторы - Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при КМУ, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины как рабочий аппарат Комиссии, и ВОО «Союз« Народная память ». Мероприятие состоится при поддержке благотворительного фонда «Семья-мать».

Накануне 70-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители государственных органов, общественных поисковых организаций, эксперты и ученые из Украины, России и Беларуси обсудят в Киеве ряд проблем, актуальных для поисково-мемориальной работы не только в Украине, но и на территории всех республик бывшего СССР.

В частности, речь пойдет о методах подсчета безвозвратных потерь военнослужащих в ходе боев и в послевоенный период, об ошибочности официальной методики и занижение численности людских потерь в послевоенных исследованиях, о возможности электронных баз данных в установлении судеб бойцов, погибших и пропавших без вести в годы войны. Также будут обсуждены проблемы правовых основ поисковой деятельности на территории Украины, в частности - разработку и принятие профильного Закона Украины о поисковую деятельность.

Кроме поисковиков и экспертов Украины, России и Беларуси, участие в конференции примут представители Госархива Украины, Министерства культуры, региональных органов охраны историко-культурного наследия, Украинского института национальной памяти, Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, Международной службы розыска и Международного комитета Красного креста.

Вопросы для обсуждения на конференции:

• Почему в Украине до сих пор нет единой информационной базы погибших в годы войн и репрессий?

• Каковы перспективы создания такой базы накануне 70-летия Великой Победы?

• Будет принят профильный закон «О проведении поиска и упорядочения захоронений жертв войн и политических репрессий и увековечения их памяти», разработанный Минрегионстроем Украины совместно с поисковиками ВОО «Союз« Народная память »?

• Как Украина готовится к празднованию 70-летия освобождения от фашистских захватчиков и 70-летию Победы?

• Что делается на межгосударственном уровне в рамках СНГ для достойного увековечения памяти погибших?

Участники конференции:

-Александр Вилкул - вице-премьер-министр Украины;

- Геннадий Темник - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, председатель Государственной межведомственной комисии по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репресий при КМУ;

- Ярослав Жилкин - ответственный секретарь Государственной межведомственной комисии по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репресий при КМУ, председатель правления Всеукраинской общественной организации "Союз"Народна пам'ять";

- Члены Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров Украины;

- Поисковики Всеукраинского общественного объединения «Союз« Народная память »из разных регионов Украины.

- Поисковики Всероссийской общественной организации «Поиск» (Москва, Россия).

- Поисковики Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (Брест, Беларусь)

- Ганс Ульрих Шрадер, представитель в Украине Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями.

- Лидия Голубчик - руководитель Днепропетровского областного центра охраны историко-культурных ценностей.

- Представители Украинского института национальной памяти.

- Представители российского журнала «Военная археология».

- Представители других организаций, которые занимаются поисково-мемориальной работой.

В субботу, 30 марта 2013 года, в 10.00 состоятся пресс-брифинг Александра Вилкула, Геннадия Темника и Ярослава Жилкина и открытая для СМИ часть Конференции (конференц-зал Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (ул. Б. Житомирская, 9, 4-й эт.)

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