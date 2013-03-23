Немыря: Партия регионов блокирует парламентское сотрудничество с ЕС

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя информацию об отмене заседания этого Комитета, которое должно было состояться 3-5 апреля. (УНИАН: 21 марта Европарламент официально сообщил украинской стороне об отмене заседания Комитета парламентского сотрудничества (КПС) Украина–ЕС, запланированного на 3–5 апреля. Виновником отмены стала украинская сторона - Верховная Рада не сформировала свою половину персонального состава КПС. Партия регионов заблокировала формирование этого органа, выяснив, что не получает в нем большинства голосов, сообщал «Коммерсант Украина». Попытки найти выход из кризиса 20–21 марта закончились провалом.)

В частности, Г.Немыря отметил, что прошли консультации между лидерами фракций Партии регионов, “Батькивщина”, “УДАР”, с участием председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака и с его участием как председателя профильного комитета по поискам путей выхода из ситуации.

Он отметил, что 10 января 2013 года Комитет ВР по вопросам европейской интеграции рассмотрел вопрос о формировании делегации Украины в Комитет парламентского сотрудничества Украина-ЕС и принял решение о количественных квотах и о персональном составе от всех фракций, кроме фракции ПР.

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“Единственная фракция, которая на тот момент не подала своих кандидатур, была фракция Партии регионов”, - отметил он.

Он добавил, что члены Комитета ВР, представляющие фракцию Партии регионов, поддержали решение о количественном составе, но затем фракция ПР сообщила, что “они претендуют на больше мест, чем это решено по существующей методологии и о чем проголосовал Комитет ВР, и это создало конфликтную ситуацию”.

Г.Немыря сообщил, что во время сегодняшних консультаций достигнута договоренность, что поскольку заседания КПС, которое планировалось на апрель, не будет, «учитывая несоздание украинской делегации», договорились «на первой пленарной неделе в апреле этот вопрос решить».

По словам Г.Немыри, «ориентировочная дата, рабочая дата для проведения совместного заседания Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС сейчас является началом июня».