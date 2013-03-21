Регионалов не видели на заседании Евро-НЕСТ на этой неделе

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Секретариате Евро-НЕСТ, на этой неделе в рамках Ассамблеи состоялось лишь заседание Комитета по социальным вопросам, образования, культуры и гражданского общества, которое происходило в Брюсселе 19-20 марта.

При этом, на заседании присутствовали три украинских депутата: Степан Курпиль, Михаил Апостол (оба - «Батькывщина») и Олег Панькевич (ВО «Свобода»).

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Украины от фракции Партии регионов Ирина Бережная, которая является первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, заявила, что депутаты-члены Комитета от Партии регионов не могли принять участие в заседании Комитета, запланированном на 20 марта, в связи с тем, что находились в международных командировках. По ее словам, депутаты посещали Парламентскую Ассамблею Совета Европы, а также участвовали в мероприятиях в рамках Парламентской Ассамблеи Евро-НЕСТ.

В результате, Комитету не удалось согласовать состав делегации в Комитете межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС, что привело к отмене запланированного на 3-5 апреля заседания этого Комитета.

Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов также заявил журналистам о том, что депутаты от Партии регионов не причастны к срыву заседания Комитета межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС, о чем и предупредили председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Верховной Рады Григория Немырю.

"Для него это не было неожиданностью. Он почему-то считал необходимым устроить шоу и пригласить прессу, хотя заранее знал, что представителей Партии регионов не будет на этом комитете, так как большая часть находится в командировках по линии Евросоюза: на Парламентской Ассамблее Совета Европы и на Евро-НЕСТ. Вы можете это проверить по командировочным документам, которые есть на руках у депутатов", - сказал А.Ефремов.