Оппозиция обсудила угрозы демократии в Украине с заместителем Госсекретаря США

В частности, как сообщила УНИАН руководитель информационного департамента партии "УДАР» Оксана Зиновьева, на встрече с В.Шерман, которая состоялась вчера, 19 марта, в Посольстве США в Украине, присутствовали лидер фракции “УДАР” в Верховной Раде Виталий Кличко и член этой же фракции Валентин Наливайченко.

По ее словам, во время встречи обсуждались вопросы о угрозе демократии в Украине, проблемы выборочного правосудия и вопроса европейской интеграции Украины.

Также, как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода", лидер этой партии Олег Тягнибок “по приглашению американской стороны принял участие во встрече лидеров оппозиционных партий украинского парламента с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам госпожой Венди Шерман”.

В сообщении отмечается, что “во время встречи была обсуждена политическая ситуация в стране, видение путей решения политического кризиса в украинском обществе и украинском парламенте”.

“О.Тягнибок отметил, что тотальное наступление криминально-олигархического режима Януковича, который господствует сегодня в Украине, встретило мощное сопротивление общества, свидетельством чего стала широкая поддержка нации на призыв оппозиции приобщиться к всеукраинской акции "Вставай, Украина!", - сообщает пресс-служба партии.

По информации УНИАН, которую подтвердили в пресс-службе фракции “Батькивщина”, во встрече принимали участие также Арсений Яценюк и Александр Турчинов.

Также на встрече, по информации УНИАН, была и дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко.