Президент Польши обеспокоен развитием ситуации в Украине

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказала пресс-секретарь Б.Коморовского Анна-Тшаска Вечорек, комментируя сегодняшнюю встречу Президента с лидером оппозиционной партии УДАР Виталием Кличко.

Она назвала одной из самых главных тем встречи, которая длилась около часа, внутреннюю ситуацию в Украине в контексте выполнения условий для подписания договора об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" осенью этого года.

"Президент выразил обеспокоенность развитием ситуации в Украине, в частности в связи с лишением депутатского мандата Сергея Власенко, и связанным с этим риском промедления с подписанием договора об ассоциации", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, Б.Коморовский выразил надежду, что украинская власть и оппозиция смогут объединить усилия для того, чтобы договор все же был подписан.

"Президент выразил надежду, что, согласно принятой декларации, Верховная Рада Украины начнет работу над утверждением законодательных актов для реализации ожидаемых реформ, от которых зависит решение ЕС относительно данного договора", - сказала она.

В.Кличко, по ее словам, также поделился с Б.Коморовским своей оценкой последних событий в Украине, в том числе запланированных на ближайшее время выборах мэра Киева.