Президент Польши встретился с Кличко в Варшаве
14:45, 15 марта 2013Политика
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Президент Польши Бронислав Коморовский в среду в Варшаве провел встречу с лидером партии УДАР Виталием Кличко.
Кличко встретился с Коморовским
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства, заметив, что Б.Коморовский уже встречался с В.Кличко в октябре прошлого года также в столице Польши.
Пресс-служба замечает, что В.Кличко возглавляет политическую силу, которая провела в украинский парламент на последних парламентских выборах 42 из 450 народных депутатов Украины.
Во встрече украинского политика с польским Президентом также принял участие министр канцелярии Б.Коморовского по международным вопросам Яромир Соколовский.
В распространенном пресс-службой Президента Польши сообщении нет данных о том, какие темы обсуждались во время этой встречи.
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