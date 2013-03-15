Президент Польши встретился с Кличко в Варшаве

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства, заметив, что Б.Коморовский уже встречался с В.Кличко в октябре прошлого года также в столице Польши.

Пресс-служба замечает, что В.Кличко возглавляет политическую силу, которая провела в украинский парламент на последних парламентских выборах 42 из 450 народных депутатов Украины.

Во встрече украинского политика с польским Президентом также принял участие министр канцелярии Б.Коморовского по международным вопросам Яромир Соколовский.

В распространенном пресс-службой Президента Польши сообщении нет данных о том, какие темы обсуждались во время этой встречи.