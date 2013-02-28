Хорошковский надеется, что его разговор с Януковичем останется между ними

Об этом он сказал в интервью "Телекритике".

На вопрос журналиста, были ли причиной отставки амбиции Хорошковского стать премьером, он ответил:

"Это самое абсурдное предположение, которое только может быть. Причина понятна. При той системе власти, которая есть, премьером мог стать только человек, пользующийся безраздельным доверием президента. На тот момент, когда было переназначение правительства, я таким человеком не являлся. И в этом плане надеяться на то, что неосуществимо - ну, это себя обманывать. Поэтому когда я вижу, как по этому поводу пытаются спекулировать - ничего, кроме грустной улыбки, у меня это не вызывает."

Валерий Хорошковский не отрицает факта разговора з Президентом накануне отставки, но предпочитает молчать о его содержании.

"Меня всегда впечатляет, когда разговор двух человек, из которых ни один наверняка не выносил сор из избы, вдруг начинает обсуждаться как некий общеизвестный факт. Могу сказать, что разговор с Президентом перед моим выходом из Кабинета Министров был, но это был разговор нас двоих, и я надеюсь, что он между нами двумя и останется", - прокомментировал бывший первый вице-премьер слухи о компроматах, якобы накопленных либо на Януковича, либо на каких-то других близких к нему людей, с которыми он, как экс-глава СБУ, пришел к нему для разговора.