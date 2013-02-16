Член ЦИК: мэра Киева выберут на срок только до следующих местных выборов

Юридически безупречной даты одновременного проведения выборов мэра Киева и Киевсовета не существует, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» член ЦИК Михаил Охендовский.

«Вопрос целиком перешел в плоскость политической целесообразности. Решить его может лишь парламент», - подчеркнул представитель Центральной избирательной комиссии.

М.Охендовский напомнил, что и действующий Киевсовет, и бывший мэр были избраны на внеочередных выборах в мае 2008 года.

«По нормам тогдашней редакции Конституции депутаты горсовета избирались сроком на пять лет, мэр - на четыре года. То есть срок полномочий для депутатов Киевсовета должен был истечь в 2013 году, для мэра - в 2012-м. Однако в 2010 году было восстановлено действие Конституции в редакции 1996 года. Срок полномочий по ее положениям составлял четыре года и для депутатов, и для мэров. В феврале 2011-го в Конституцию были внесены изменения, по которым срок полномочий и депутатов, и мэров составляет пять лет. Но только для тех, кто избран на очередных выборах», - подчеркнул М.Охендовский.

Он отметил, что поскольку в 2012 году полномочия мэра Киева прекратились досрочно, следующие мэрские выборы, очевидно, должны быть внеочередными.

«О досрочном прекращении полномочий Киевского городского совета речь пока, кажется, не идет. Если же горсовет отработает весь отведенный ему Конституцией срок, следующие выборы его депутатов будут очередными. Что это означает? Это означает, что на следующих выборах депутаты Киевского горсовета будут избраны на пять лет, а мэр - лишь до следующих очередных общенациональных местных выборов», - сказал член ЦИК.

В отношении их даты, по его словам, также существуют две точки зрения: 2015 или 2014 год.

«Проект постановления о проведении их в 2014 году был зарегистрирован в Верховной Раде буквально вчера. Обоснован он тем, что в момент проведения местных выборов в 2010 году действовала Конституция в редакции 1996 года, в соответствии с которой депутаты местных советов и городские председатели избирались на четыре года. Внесенные в феврале 2011 года в Конституцию нормы о пятилетнем сроке полномочий как депутатов местных советов, так и сельских, поселковых и городских председателей, ретроспективно применяться не могут. С юридической точки зрения, проведение очередных местных выборов в октябре 2014 года выглядит несравнимо привлекательнее, чем в октябре 2015-го. С политической – все очевидно. Но решать парламенту», - сказал М.Охендовский.

В то же время, представитель ЦИК высказал уверенность, что для государства было бы лучше, чтобы сроки проведения всех без исключения очередных местных выборов на его территории были синхронизированы.