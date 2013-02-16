Порошенко заявил, что готов поддержать кандидатуру Кличко в мэры Киева

При этом П.Порошенко не исключает, что таким кандидатом станет он сам. Об этом он сообщил в интервью ZN.UA.

П.Порошенко подтвердил, что в числе кандидатов в мэры, которых рассматривает оппозиция, есть и его фамилия. ”Откажется ли Порошенко от этой позиции, если это будет единый кандидат от оппозиции, если оппозиция будет эффективно действовать для обеспечения победы? Нет, не откажется”, - подчеркнул он.

Поскольку сейчас в оппозиции идет процесс согласования кандидатуры, депутат счел некорректным называть фамилии и политические силы, которые занимаются ведением переговоров.

”Есть предложения. Я ни к кому не набивался. Оппозиция вольна сама определиться, кто будет оптимальным кандидатом от команды. Если Виталий Кличко будет единым кандидатом от оппозиции, я его, безусловно, поддержу. То есть существует две позиции: ”я прошу поддержать” и ”я даю ответ”. Так вот: я даю ответ”, - заявил П.Порошенко.

”Позитивное решение обеспечит не просто согласование единого кандидата, а победу в Киеве. А также эффективные действия после победы, которые позволят поднять статус, рейтинг и уважение к оппозиции”, - добавил он.