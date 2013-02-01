Защита Тимошенко заявляет, что ГПУ предоставила не все материалы по делу Щербаня

Об этом сообщил защитник Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам А.Плахотнюка, сообщение от ГПУ о возможности ознакомления с материалами дела он получил лишь вчера, 31 января.

«Однако, когда я сегодня пришел в ГПУ, оказалось, что следователи предоставляют материалы дела, но не все. Ключевые эпизоды, которые якобы содержат показания свидетелей о причастности Юлии Тимошенко к убийству Щербаня, защите предоставлять запрещено», - рассказал А.Плахотнюк.

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«Следователи мотивируют это тем, что ознакомление с этими материалами может помешать последующему расследованию дела. Это никоим образом не вяжется с заявлением генпрокурора Виктора Пшонки о завершении расследования дела, которое он сделал еще 2 недели назад», - подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что также две недели назад В.Пшонка заявил, что в связи с завершением расследования защита уже может знакомиться с делом.

А.Плахотнюк сообщил, что в связи с не предоставлением всех материалов дела он обратился в ГПУ с официальным заявлением.

«Как только защита получит копию постановления о частичном отказе в предоставлении материалов дела, мы обжалуем эти действия в суде», - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Юлия Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

29 января защитники экс-премьер-министра Украины А.Плахотнюк и Сергей Власенко заявили, что до сих пор не получили доступа к материалам дела, по которому Ю.Тимошенко выдвинуто обвинение в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Е.Щербаня.

В тот же день начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь заявил, что до сих пор никакого ходатайства от адвокатов Ю.Тимошенко не поступало.

«В частности, ходатайство о получении материалов уголовного дела поступило к нам лишь сегодня. Оно будет рассмотрено в установленный законом срок, а материалы соответственно будут предоставлены защите», - сказал он.

31 января А.Плахотнюк заявил, что Ю.Тимошенко еще 24 января в письменном виде попросила Генеральную прокуратуру предоставить ей для ознакомления материалы дела об убийстве Е.Щербаня, однако не получила ответа на свою просьбу.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд объявил приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу были признаны 8 человек. Трое из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

Экс-премьер П.Лазаренко проходил по делу как заказчик этих убийств.