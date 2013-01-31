Адвокат Тимошенко уверен, что завтра ему будут морочить голову

Такое убеждение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал сам А.Плахотнюк, говоря о полученном сегодня ответе Генпрокуратуры на его запрос с требованием дать возможность ознакомиться с материалами этого дела.

«Практически дословно они ответили, что да, дадим ознакомиться, но с теми (материалами - УНИАН), которые не будут мешать дальнейшему расследованию. Я практически уверен, что все, что касается Щербаня, не дадут», - сказал А.Плахотнюк.

Отвечая на вопрос, о каком расследование идет речь, если Генпрокурор Виктор Пшонка заявлял о его завершении, А.Плахотнюк сказал: «О чем этот ответ, я узнаю только завтра утром, когда пойду туда лично».

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«Новый УПК дает возможность знакомиться с материалами до окончания, но там есть маленькая сноска: следователь может отказать, если сочтет, что ознакомление будет мешать дальнейшему расследованию дела. И что это значит - это на усмотрение следователя. Следователь может в принципе даже не мотивировать. Хотя здесь непонятная ситуация, если руководство Генеральной прокуратуры заявляет, что следствие завершено», - выразил удивление А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления является Юлия Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

29 января защитники экс-премьер-министра Украины А.Плахотнюк и Сергей Власенко заявили, что пока не получили доступа к материалам дела, по которому Ю.Тимошенко предъявлено обвинение в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Е.Щербаня.

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В тот же день начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь заявил, что до сих ни одного ходатайства от адвокатов Ю.Тимошенко не поступало.

«В частности, ходатайство о получении материалов уголовного дела поступило к нам только сегодня. Оно будет рассмотрено в установленный законом срок, а материалы соответственно будут предоставлены защите», - сказал он.

Сегодня А.Плахотнюк заявил, что Ю.Тимошенко еще 24 января письменно попросила Генеральную прокуратуру предоставить ей для ознакомления материалы дела об убийстве Е.Щербаня, однако не получила ответа на свою просьбу.