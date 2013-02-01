Калетник уверен, что Рыбак останется в кресле спикера

Такой комментарий прислала его пресс-служба.

"150 подписей – это то количество голосов, которое позволяет инициировать отзыв главы Верховной Рады. Но для того, чтобы начать рассмотрение этого вопроса в сессионном зале, необходима поддержка большинства в 226 голосов. Я уверен, что "Батькивщина", "Удар" и "Свобода" не смогут найти их в сессионном зале", - заявил Калетник.

Он добавил, что поднимать вопрос об отставке спикера не было оснований, пишет Украинская правда.

Решением не созывать внеочередную сессию парламента Рыбак не нарушил ни одной нормы регламента, сказал первый вице-спикер.

"У главы Верховной Рады было два взаимоисключающих документа. Первый – подписные листы 158 народных депутатов. А с другой стороны письмо народного депутата, в котором он свидетельствует о том, что 11 парламентариев находились в период с 22 по 24 января за границей, и физически не могли подписать документ о созыве внеочередной сессии. И напомню, что 7 подписей не подтвердил аппарат Верховной Рады", - сказал Калетник.

"В рамках регламента 150 подписей не насчитывалось. Посему это – не тот вопрос, из-за которого нужно было бы инициировать отставку", - заявил первый заместитель главы парламента.

Также, по словам Калетника, на сегодняшний день нет оснований для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

"Для того, чтобы были внеочередные выборы, должны быть основания. На протяжении 30 дней одной сессии парламент не может начать пленарные заседания – тогда президент может досрочно прекратить полномочие Верховной Рады. На сегодняшний день таких оснований нет", - сказал он.

"А желание некоторых политиков – это не основание", - подчеркнул Калетник.