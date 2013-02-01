В УДАРе обвинили Партию регионов в распространении гепатита

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом сказала народный депутат от фракции УДАР, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Мария Ионова.

В частности, она обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в последнее время с прививкой от гепатита В.

“Конкурентная борьба внутри Партии регионов за контроль над поставками иммунобиологических препаратов для борьбы с гепатитом B парализовала работу с вакцинацией населения по всей Украине. С 12 декабря 2012 года в Украине против гепатита B не привит ни один ребенок”, - заявила депутат.

М.Ионова отметила, что потребность в вакцине против гепатита B определяется, исходя из уровня рождаемости. В Украине ежегодно рождается около 500 тыс. детей, которые по календарю прививок должны получить 3 вакцины против гепатита B, что составляет около 1,5 млн. доз ежегодно. “Однако в настоящее время процесс вакцинации парализован”, - отметила она.

По словам депутата, кроме того, что в 2012 году государством было приобретено чуть более 50% доз вакцины от потребности, так еще в регионы Украины попало только две трети препаратов.

М.Ионова также отметила, что комитет по вопросам здравоохранения Верховной Рады ожидает окончательных выводов Генпрокуратуры относительно возможных фактов смерти детей от вакцины против гепатита B отечественного производства. Пока официального подтверждения этой информации нет.

По теме: Гослекслужба запретила вакцины сына Богатыревой (документы)

“Внутренняя война медицинских чиновников от власти, к сожалению, приводит лишь к дискредитации мер иммунопрофилактики и к разочарованию людей в эффективности иммунизации и вакцинации” - сказала М.Ионова.

Депутат сообщила, что за последние 2 года отмечается рост заболеваемости управляемыми инфекциями. В частности, с конца 2010 года начался очередной эпидемический подъем кори. За 11 месяцев 2012 года заболеваемость возросла в 38 раз. Растет заболеваемость краснухой и активными формами туберкулеза.

“Несмотря на значительный рост расходов из Государственного бюджета на приобретение иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок, уровень охватывания вакцинацией населения Украины ежегодно снижается, а больше всего снизился в 2010-2012 годах. И это уже привело к угрожающей эпидемиологической ситуации в стране”, - подчеркнула М.Ионова.