Милиция уверяет, что Беркут в Первомайске приехал охранять протоколы

Об этом в комментарии Тиждень.ua заявил начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

По его словам, о захвате «Беркутом» окружкома говорить нецелесообразно. «Суд принял решение о пересчете бюллетеней. Поэтому исполнители намеревались прийти и перевезти проблемные бюллетени и пересчитать их в суде.

Но откуда взялись 300 человек, которые заблокировали заседание, заблокировали окружком, не дают вывезти избирательную документацию. Конечно, там появились депутаты, кто-то бросает людей под машины ... Происходит противостояние. Конечно, правоохранители должны присутствовать для наведения порядка и обеспечения перевозки бюллетеней в суд », - заявил он.

По словам Полищука, сейчас окружком заблокирован. «Пока происходит неконструктивный диалог. Почти силовой. Дополнительную информацию пока собираем », - добавил он.