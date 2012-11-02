Оппозиция: Окруженные 5-ю КамАЗами беркутовцы в автобусе уничтожают протоколы УИК (видео)

Сегодня ночью сотрудники исполнительной службы с помощью бойцов спецподразделения «Беркут» вынесли из помещения 132-го окружкома все оригиналы протоколов участковых комиссий, однако люди не дали им уехать с документами, перегородив выезд автобуса «КамАЗами».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", силовики прорывались из здания ОИК с боем, есть раненые.

Как известно, в округе № 132, по предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. Спустя сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.

Накануне вечером в ОИК приехал народный депутат от Партии регионов Александр Егоров. Он заверил всех, что ПР не заинтересована в этом отдельно взятом округе, а в том, чтобы как можно скорее были установлены итоги голосования, несмотря на результаты. Депутат призвал людей расходиться. Но люди не поверили, часть ушла отдыхать, часть осталась охранять ОИК.

Около часа ночи сотрудники исполнительной службы в сопровождении отряда «Беркута» приехали на участок с решением суда об изъятии всех оригиналов протоколов УИК. Милиция их пропустила, несмотря на то, что бойцы «Беркута» привлекаются только к спецоперациям, а в помещении ОИК не было ни вооруженных людей, ни информации о минировании.

«Силовики заставили председателя комиссии, которого они привезли с собой, по данным очевидцев, силой открыть сейф и достали оттуда оригиналы протоколов УИК. Люди пытались помешать им, поскольку изъятие протоколов не было даже законным образом оформлено. Народ забаррикадировал двери снаружи, однако «беркутовцы» выбили их и стали прорываться сквозь толпу к автобусу. Они били людей ногами и дубинками. Им в подкрепление прибежали люди в форме и милиция, которые подключились к избиению простых граждан и применили слезоточивый газ», - заявили в пресс-службе партии.

«Беркутовцы» загрузили коробки с протоколами в автобус, однако люди не дали ему отправиться. Сначала граждане окружили автобус, затем ему путь перегородили 5 «КамАЗов», которые в настоящее время держат автобус в кольце.

Очевидцы утверждают, что внутри автобуса бойцы «Беркута» уничтожают протоколы УИК.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в пресс-службе ВО «Батькивщина» заявили, что судьи Николаевского окружного административного суда незаконно вынесли решение, которым истребовали от окружной избирательной комиссии № 132 оригиналы всех протоколов УИК в пределах округа.

Такое решение было принято, несмотря на то, что в соответствии с законом о выборах оригиналы этих протоколов безотлагательно после принятия ОИК передаются в Центризбирком. Кроме того, именно ОИК отвечает за их сохранность.