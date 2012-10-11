В Евросуде назначили нового украинского судью для рассмотрения дела Тимошенко

Об этом сообщил представитель Украины в Европейском суде по правам человека Назар Кульчицкий в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"Соответствует действительности и информация, что госпожа Юдковская сейчас находится в декретном отпуске, но на время отсутствия основного судьи Европейский суд назначает судью ad hoc", - отметил представитель.

"У нас уже было сообщение, что такой судья назначен. Это Станислав Шевчук", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, судья от Украины в Европейском суде по правам человека Анна Юдковская взяла отпуск по уходу за ребенком до конца 2012 года, что может изменить сроки вынесения решений ЕСПЧ.