Решение ЕСПЧ по делу Тимошенко может затянуться из-за декрета судьи от Украины

Как сообщает «КоммерсантЪ – Украина», временный судья, выбранный Украиной, может затянуть судебные процедуры, однако не исключено, что А.Юдковская перед уходом в отпуск проголосовала по делам экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, чтобы не блокировать их рассмотрение судом.

О длительном отпуске судьи ЕСПЧ А.Юдковской, назначенной по квоте Украины, "Ъ" сообщили в аппарате судьи в Страсбурге. "Госпожа Юдковская находится в отпуске до 18 декабря", - уточнил собеседник издания. Это означает, что она сможет присоединиться к работе суда лишь в следующем году - 22 декабря во Франции начинаются рождественские каникулы, а за неделю до этой даты заседания ЕСПЧ не проводятся из-за отпусков других судей.

Как сообщили "Ъ" в аппарате правительственного уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Назара Кульчицкого, Европейский суд уже уведомил украинскую власть об этом, уточнив причину отсутствия судьи: "Из Страсбурга к нам пришло официальное письмо о том, что судья Юдковская находится в отпуске по уходу за ребенком". Законодательство Франции предоставляет роженицам лишь 16 недель декретного отпуска с сохранением рабочего места.

Адвокат Валентина Теличенко, представляющая в ЕСПЧ интересы Ю.Луценко и сотрудничавшая с юридической командой Ю.Тимошенко на этапе подачи ею первой жалобы (о незаконном задержании и ненадлежащем обращении в местах лишения свободы), с обеспокоенностью восприняла информацию об изменениях в Европейском суде по правам человека. "Без национального судьи не может быть принято ни одно решение. Поэтому есть опасность, что вынесение решений ЕСПЧ по делам Луценко и Тимошенко затягивается до следующего года", - отметила В.Теличенко.

Как известно, ранее представители партии "Батькивщина" неоднократно заявляли, что ожидают решения суда по первой жалобе Ю.Тимошенко до парламентских выборов. "Мы убеждены, что в ближайшее время ЕСПЧ вынесет свой вердикт... Очень надеюсь, что это произойдет в ближайший месяц", - заявил в минувшее воскресенье заместитель главы партии Александр Турчинов. "Мы ожидаем это решение в течение ближайших недель", - утверждал в конце сентября советник Ю.Тимошенко по внешнеполитическим вопросам Григорий Немыря.

Согласно регламенту ЕСПЧ, в случае длительного отсутствия судьи принимается решение о назначении судьи ad hoc, временно участвующего в слушаниях по украинской квоте.

В пресс-службе ЕСПЧ изданию заявили, что на данный момент в деле Ю.Тимошенко назначение ad hoc судьи не состоялось. "Судья от Украины (А.Юдковская) участвует в рассмотрении дела Тимошенко. Если по тем или иным причинам она не сможет продолжать участие в процессе, глава палаты прибегнет к процедуре (назначения ad hoc судьи), как это и предусмотрено регламентом ЕСПЧ", - пояснили в пресс-службе, подтвердив при этом информацию об отпуске А.Юдковской.

По словам В.Теличенко, назначение временного судьи по делу Ю.Тимошенко разрушит планы на скорейшее вынесение решения. "Если в Страсбург приезжает ad hoc судья, он имеет полное право требовать предоставления времени на изучение всех материалов. А учитывая объемы дела и количество документов, которые мы предоставили суду, этот процесс легко затянется до возвращения Анны Юдковской из отпуска", - сказала В.Теличенко. Это же относится и ко второй жалобе Ю.Луценко, в которой идет речь о ненадлежащем обращении и о непредоставлении ему медицинской помощи.

Однако опасения юристов могут не оправдаться, отмечает «КоммерсантЪ». Судья ЕСПЧ в отставке Владимир Буткевич (1998-2008) заявил, что ЕСПЧ обычно не передает ad hoc судьям те дела, по которым уже начались слушания. "Судья, начавший рассмотрение дела, должен и закончить его самостоятельно", - сказал он.

В.Буткевич полагает, что концептуальные решения и по первой жалобе Ю.Тимошенко, и по второй жалобе Ю.Луценко были приняты с участием А.Юдковской еще до отпуска, но пока не обнародуются из-за длительной процедуры оформления решений ЕСПЧ.

"Я практически уверен, что рассмотрение дел Тимошенко и Луценко закончилось, судьи проголосовали и утвердили решения, а теперь проходит стадия подготовки мотивировочной части. И когда потребуется формально подтвердить решение, отпуск судьи этому не помешает - если будет необходимо, она выйдет на работу на один день", - заявил В.Буткевич.

Между тем, 8 октября один из собеседников "Ъ" сообщил, что 4 октября ЕСПЧ официально уведомил стороны об исключении В.Теличенко из числа защитников Ю.Тимошенко.

В.Теличенко в беседе с "Ъ" заявила, что не получала соответствующего письма из Страсбурга, что, впрочем, не повлияет на ход рассмотрения первой жалобы Ю.Тимошенко, поскольку процессуальные действия, в которые вовлечена защита, уже завершились.