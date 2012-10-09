Решение ЕСПЧ по делу Тимошенко может затянуться из-за декрета судьи от Украины

08:51, 09 октября 2012
Политика
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Судья от Украины в Европейском суде по правам человека Анна Юдковская взяла отпуск по уходу за ребенком до конца 2012 года, что может изменить сроки вынесения решений ЕСПЧ.

Юдковская взяла отпуск по уходу за ребенком до конца 2012 года

Как сообщает «КоммерсантЪ – Украина», временный судья, выбранный Украиной, может затянуть судебные процедуры, однако не исключено, что А.Юдковская перед уходом в отпуск проголосовала по делам экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, чтобы не блокировать их рассмотрение судом.

О длительном отпуске судьи ЕСПЧ А.Юдковской, назначенной по квоте Украины, "Ъ" сообщили в аппарате судьи в Страсбурге. "Госпожа Юдковская находится в отпуске до 18 декабря", - уточнил собеседник издания. Это означает, что она сможет присоединиться к работе суда лишь в следующем году - 22 декабря во Франции начинаются рождественские каникулы, а за неделю до этой даты заседания ЕСПЧ не проводятся из-за отпусков других судей.

Как сообщили "Ъ" в аппарате правительственного уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Назара Кульчицкого, Европейский суд уже уведомил украинскую власть об этом, уточнив причину отсутствия судьи: "Из Страсбурга к нам пришло официальное письмо о том, что судья Юдковская находится в отпуске по уходу за ребенком". Законодательство Франции предоставляет роженицам лишь 16 недель декретного отпуска с сохранением рабочего места.

Адвокат Валентина Теличенко, представляющая в ЕСПЧ интересы Ю.Луценко и сотрудничавшая с юридической командой Ю.Тимошенко на этапе подачи ею первой жалобы (о незаконном задержании и ненадлежащем обращении в местах лишения свободы), с обеспокоенностью восприняла информацию об изменениях в Европейском суде по правам человека. "Без национального судьи не может быть принято ни одно решение. Поэтому есть опасность, что вынесение решений ЕСПЧ по делам Луценко и Тимошенко затягивается до следующего года", - отметила В.Теличенко.

Как известно, ранее представители партии "Батькивщина" неоднократно заявляли, что ожидают решения суда по первой жалобе Ю.Тимошенко до парламентских выборов. "Мы убеждены, что в ближайшее время ЕСПЧ вынесет свой вердикт... Очень надеюсь, что это произойдет в ближайший месяц", - заявил в минувшее воскресенье заместитель главы партии Александр Турчинов. "Мы ожидаем это решение в течение ближайших недель", - утверждал в конце сентября советник Ю.Тимошенко по внешнеполитическим вопросам Григорий Немыря.

Согласно регламенту ЕСПЧ, в случае длительного отсутствия судьи принимается решение о назначении судьи ad hoc, временно участвующего в слушаниях по украинской квоте.

В пресс-службе ЕСПЧ изданию заявили, что на данный момент в деле Ю.Тимошенко назначение ad hoc судьи не состоялось. "Судья от Украины (А.Юдковская) участвует в рассмотрении дела Тимошенко. Если по тем или иным причинам она не сможет продолжать участие в процессе, глава палаты прибегнет к процедуре (назначения ad hoc судьи), как это и предусмотрено регламентом ЕСПЧ", - пояснили в пресс-службе, подтвердив при этом информацию об отпуске А.Юдковской.

По словам В.Теличенко, назначение временного судьи по делу Ю.Тимошенко разрушит планы на скорейшее вынесение решения. "Если в Страсбург приезжает ad hoc судья, он имеет полное право требовать предоставления времени на изучение всех материалов. А учитывая объемы дела и количество документов, которые мы предоставили суду, этот процесс легко затянется до возвращения Анны Юдковской из отпуска", - сказала В.Теличенко. Это же относится и ко второй жалобе Ю.Луценко, в которой идет речь о ненадлежащем обращении и о непредоставлении ему медицинской помощи.

Однако опасения юристов могут не оправдаться, отмечает «КоммерсантЪ». Судья ЕСПЧ в отставке Владимир Буткевич (1998-2008) заявил, что ЕСПЧ обычно не передает ad hoc судьям те дела, по которым уже начались слушания. "Судья, начавший рассмотрение дела, должен и закончить его самостоятельно", - сказал он.

В.Буткевич полагает, что концептуальные решения и по первой жалобе Ю.Тимошенко, и по второй жалобе Ю.Луценко были приняты с участием А.Юдковской еще до отпуска, но пока не обнародуются из-за длительной процедуры оформления решений ЕСПЧ.

"Я практически уверен, что рассмотрение дел Тимошенко и Луценко закончилось, судьи проголосовали и утвердили решения, а теперь проходит стадия подготовки мотивировочной части. И когда потребуется формально подтвердить решение, отпуск судьи этому не помешает - если будет необходимо, она выйдет на работу на один день", - заявил В.Буткевич.

Между тем, 8 октября один из собеседников "Ъ" сообщил, что 4 октября ЕСПЧ официально уведомил стороны об исключении В.Теличенко из числа защитников Ю.Тимошенко.

В.Теличенко в беседе с "Ъ" заявила, что не получала соответствующего письма из Страсбурга, что, впрочем, не повлияет на ход рассмотрения первой жалобы Ю.Тимошенко, поскольку процессуальные действия, в которые вовлечена защита, уже завершились.

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