В Ривненском горсовете подрались депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, причиной драки стало рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на предоставление в бесплатное пользование земельного участка площадью 0,14 га, что в центре города, по ул. 16 Липня.

По мнению депутатов из фракции «Свободы», земельные вопросы горсовет рассматривает не в интересах территориальной общины, хочет «раздерибанить» драгоценные участки в интересах определенных бизнес-кругов города.

Как сообщила на сессии депутат горсовета и председатель управления Госкомзема области Светлана Богатырчук-Кривко, за указанным домом можно закрепить только 10 соток земли, а не 14, поскольку «фактически это не многоэтажка, а индивидуальный жилой дом».

Ввиду этого, депутат А.Лащук заблокировал работу счетной комиссии, чтобы не допустить принятия решения по данному вопросу. Однако оттянуть его от счетной комиссии бросился руководитель фракции «Батьківщина», бывший офицер милиции Ю.Запорожец. Между депутатами возникла потасовка, а им на помощь бросились коллеги из фракций.

Ввиду вышеизложенного, городской председатель Владимир Хомко был вынужден сделать перерыв в работе сессии Ривнесовета.

В комментарии журналистам он выразил мнение, что по-видимому до следующих парламентских выборов сессий горсовета вообще могут не проводить, чтобы не дать повода отдельным депутатам «пиариться».

«Постоянные коррупционные скандалы в Ривнесовете этого созыва засвидетельствовали отсутствие в нем политических сил, а вместо этого присутствие финансово-бизнесовых кланов и групп», - прокомментировала события в Ривнесовете председатель областной организации Украинской народной партии Светлана Николина.

Пресс-служба облорганизации УНП также распространила фотокопии документов, из которых можно сделать вывод, что депутатскому большинству в горсовете перед сессией раздают специальные инструкции о том, как голосовать за решение «земельных» вопросов. Однако депутат Владимир Зиль, чья фамилия была упомянута в документах, объяснил, что это не инструкции, а «законспектированные решения фракции, которые депутаты считают необходимым брать с собой на сессию горсовета».