Наливайченко присоединился к Кличко

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко в интервью каналу ICTV.

В частности, на вопрос корреспондента о том, возможно ли присоединение к "УДАРу" В.Наливайченко, В.Кличко ответил, что В.Наливайченко действительно выразил желание работать в его команде и присоединился к партии "УДАР". "Он человек профессиональный, с мировоззрением и виденьем будущего Украины, которые совпадают с нашим", – сказал В.Кличко.

Относительно списков лидер «УДАРа» отметил: кто будет в пятерке, десятке и двадцатке – определят делегаты съезда партии, который состоится 1 августа в Киеве.

"Мы внимательно мониторим реакцию общества на обнародованные нами списки претендентов в кандидаты на мажоритарных округах. Могу сказать, что минимум 5-10 процентов из списка – те, кто получил наиболее критические замечания от общества – не станут кандидатами от "УДАРа", – заявил В.Кличко.

По словам В.Кличко, "УДАР" уже передал представителям неправительственного сектора, в частности, движению «Честно» и список потенциальных кандидатов-списочников, чтобы до съезда его изучили на предмет соответствия критериям.