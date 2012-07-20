Налоговая заявляет, что ее визит в ТВi не надо воспринимать как давление на СМИ

Государственная налоговая служба Украины выражает свою позицию относительно заявлений авторитетных международных организаций Freedom House и «Репортеры без границ», которые обнародовали свои замечания относительно выборочного преследования и давления на СМИ в нашей стране, в связи с уголовным делом в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» Княжицкого М.Л. Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

Вполне разделяя и поддерживая стремление представителей указанных организаций выступить на защиту базовых ценностей демократии, к сожалению, вынуждены констатировать, что подобные заявления уважаемых институтов неверно трактуют действия работников ГНС Украины и дискредитируют налоговую службу в глазах украинского общества и международного сообщества.

Государственная налоговая служба Украины в пределах своих полномочий создает налогоплательщикам все необходимые условия для полной и своевременной уплаты обязательных платежей в бюджет, а также контролирует соблюдение ими соответствующих норм национального законодательства.

Всячески уважая принцип свободы слова, налоговая служба вместе с тем отмечает, что средства массовой информации, как субъекты хозяйствования, наравне с предприятиями других отраслей, имеющих перед украинским государством обязательства своевременно и в полном объеме платить налоги.

В мировой практике уклонения от налогообложения отнесено к тяжким преступлениям, жестко контролируется налоговыми органами и осуждается общественностью. Но аналогичная позиция налоговых органов Украины почему-то трактуется с точки зрения политического давления. Подчеркиваем, что данную ситуацию нельзя рассматривать как попытку давления на СМИ, поскольку к должностным лицам ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» не предъявлялось никаких требований по корректировке редакционной политики.

Налоговая служба никоим образом не нарушила мораторий на плановые проверки СМИ во время предвыборной кампании.

Графики плановых проверок субъектов хозяйствования - средств массовой информации во исполнение п.2 постановления Верховной Рады Украины от 09.02.12 № 4387-VI "Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2012 года" на период проведения избирательной кампании по выборам народных депутатов Украины на II и III квартале 2012 года отменены.

Подчеркиваем, что 12 июля 2012 проверки ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» не происходило. Работниками налоговой милиции, на основании решения суда, были изъяты документы финансово-хозяйственного характера, не является проверкой.

Последняя внеплановая проверка ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» была проведена в апреле этого года на выполнение законного и обязательного требования следователя райуправления МВД Украины в г. Киеве. При этом обращаем внимание, что полученное постановление является обязательным к выполнению. Уклонение от исполнения постановления следователя влечет за собой ответственность согласно закону.

Также не соответствуют действительности утверждения об «избирательности» налогового контроля за средствами массовой информации. Согласно требованиям Указа Президента Украины от 09.12.2000 № 1323 "О дополнительных мерах по беспрепятственной деятельности средств массовой информации, дальнейшего утверждения свободы слова в Украине" перечни субъектов хозяйствования - средств массовой информации, которые включены в план - график проведения проверок ежеквартально публикуются и в журнале "Вестник государственной налоговой службы Украины" и на официальном сайте ГНС Украины.

Планирование контрольно-проверочных мероприятий предприятий, в том числе средств массовой информации, осуществляется по результатам мониторинга показателей их финансово-хозяйственной деятельности с учетом наличия рисков неуплаты налогов.

Так, с планом - графиком проведения документальных плановых проверок в 2011 году был включен 31 субъект хозяйствования - СМИ, в I квартале 2012 года - всего 5.

По результатам проведенных проверок средств массовой информации в 2011 году доначислено налогов и сборов на общую сумму 8,1 млн. грн., В текущем году - 5,4 млн. грн. Все суммы уплаченны в бюджет в полном объеме.

В частности, во время проверки одного из ведущих украинских телеканалов было доначислено налогов и применено штрафных (финансовых) санкций на общую сумму около 700 тыс. грн. Телеканал в законодательно установленном порядке уплатил в бюджет всю сумму доначислений в полном объеме.

Подчеркиваем, что законность действий сотрудников налоговых органов и соблюдения процессуальных норм при расследовании уголовных дел об уклонении от налогообложения постоянно контролируются правоохранительными органами, иными уполномоченными учреждениями и официальными лицами. Поэтому, по нашему мнению, нет каких-либо оснований говорить об избирательном подходе к нарушителям налогового законодательства, в частности тех из них, кто пытается спрятаться от ответственности под политическими лозунгами.

Уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» Княжицкого М.Л. возбуждено по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в сумме 3 миллиона 25 тысяч гривен и имеет чисто хозяйственный характер, когда государство имеет определенные претензии к субъекту хозяйствования, который не платит налоги.