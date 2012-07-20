Репортеры без границ: опасения по поводу Украины не были напрасными

Об этом заявил руководитель берлинского отделения организации «Репортеры без границ» Кристиан Мир в интервью «Немецкой волне», комментируя последние события вокруг сайта LB.ua и телеканала ТВi.

В частности, К.Мир согласился с мнением, что возбуждение уголовного дела в отношении интернет-издания LB.ua, налоговые проверки телеканала ТВi и уголовное дело против руководителя этого канала Николая Княжицкого являются давлением на СМИ.

По его словам, «на наш взгляд, оба этих случая – вокруг портала LB.ua и телеканала ТВi - находятся в большом спектре нападений на журналистов в Украине. «Репортеры без границ» все время фиксируют это, например, в прошлом году было, по меньшей мере, 35 нападений на журналистов. Оба нынешних случая – с порталом LB.ua и телеканалом ТВi - полностью вписываются в панораму нападений на журналистов и нарушений свободы слова».

По словам К.Мира, «мы считаем, что накануне выборов журналистов особенно запугивают. Это то, что все время нас тревожило. «Репортеры без границ» сообщали об опасении, что перед выборами журналистов могут особенно запугивать, чтобы они не писали критически о власти Виктора Януковича и партиях, которые его поддерживают».

В ответ на вопрос, как, по его мнению, дальше будет развиваться ситуация в сфере свободы СМИ в Украине, К.Мир отметил: «К сожалению, сейчас мы очень пессимистично смотрим на последующее развитие ситуации со свободой прессы в Украине. Так же пессимистично мы оцениваем перспективу проведения в Украине свободных и честных выборов. Ведь к этому мы причисляем также независимую и критическую деятельность СМИ. Поэтому важно, чтобы больше независимых и критически настроенных коллег и в дальнейшем добивались независимого освещения событий и не давали себя запугивать такими действиями, которые мы в настоящее время наблюдаем против сайта «Левый берег» и против господина Княжицкого».

К.Мир считает, что к таким событиям нужно привлекать внимание общественности: «Привлечь внимание общественности – это то, что делают «Репортеры без границ». Это также и то, что протестом в Киеве пытались достичь украинские журналисты. Ведь общественность создает давление, а это значит, что власть В.Януковича должна объяснить свою политику, в том числе и такие нападения на свободу прессы. Мы исходим из того, что это будет иметь результат. Возможно, не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе. В худшем случае, в случае атак, мы поддерживаем журналистов и блогеров в опасности. «Репортеры без границ» помогают проводить медицинское обследование, в худшем случае – помогают с процессом предоставления убежища. Но в первую очередь - это давление общественности».

Комментируя вчерашнее заявление Президента Украины, который поручил генпрокурору и председателю Государственной налоговой службы проверить законность возбуждения соответствующих уголовных дел, К.Мир заметил, что «В.Янукович так бы не сказал, если бы, возможно, не было этого общественного давления. По моему мнению, это небольшое подтверждение того, что общественное давление может что-то изменить».