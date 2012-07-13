Глава НСЖУ: Следующий год должен стать годом начала разгосударствления СМИ

Как сообщили УНИАН в НСЖУ, об этом он сказал, вручая коллективу редакции газеты “Донбасс” знак отличия победителя конкурса на лучшее региональное издание страны.

”Когда все годами обсуждают целесообразность и необходимость проведения разгосударствления прессы, газета “Донбасс” это сделала и успешно, самостоятельно развивается», – отметил О.Наливайко.

По его словам, «следующий год должен стать годом начала разгосударствления СМИ, и именно на таких успешных и в экономическом, и в творческом плане примерах мы будем продвигать этот масштабный проект”.

Кроме того, во время встречи председателя НСЖУ с руководителем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким были обсуждены основные подходы в подготовке к предстоящему разгосударствлению СМИ, общая ситуация в медиапространстве области в связи с началом избирательной гонки и новые возможности НСЖУ в организации презентаций, пресс-конференций в Брюссельском пресс-клубе.

А.Шишацкий отметил, что этот совместный проект очень интересен для информирования европейского сообщества об инвестиционных и туристических возможностях Донбасса.