Луценко требует, чтобы Кузьмин и судьи ответили за его арест

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко обратился с заявлением к Президенту Украины Виктору Януковичу и генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием выполнить принятое сегодня по его жалобе решениеЕвропейского суда по правам человека, а также привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к незаконным действиям относительно него.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении Ю.Луценко.

"Требую выполнения решения Европейского суда по правам человека и привлечения к Уголовной ответственности первого заместителя ГПУ Рената Кузьмина, заместителя прокурора города Ивано-Франковска Сергея Войченко, судей Печерского районного суда города Киева Сергея Вовка, Анну Медушевскую, Оксану Царевич, Марию-Маргариту Пилаеву, Викторию Гаркаву, судей Апелляционного суда города Киева Ивана Рыбака, Валерия Одинца, Олега Присяжнюка Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Ольгу Ефимову за нарушение моих конституционных прав, что проявилось в безосновательном аресте более 18 месяцев", - говорится в заявлении.

По словам Ю.Луценко, не реагирование на его заявление будет подтверждением отсутствия верховенства права в Украине и продолжением курса политических репрессий, которые происходят в нашем государстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Так, согласно решению Европейского суда по правам человека, признано нарушение параграфа первого статьи 5-й Конвенции прав человека относительно его ареста. По мнению суда, арест Ю.Луценко не был должным образом изучен судом. Кроме того, Евросуд установил, что арест Ю.Луценко “не был необходимым для предотвращения совершения им преступлений или побега после этого”.

"Суд решил, что арест Ю.Луценко был безосновательным и, таким образом, совершенным в нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции", - написано в пресс-релизе суда.

Относительно содержания Ю.Луценко под стражей, то Европейский суд по правам человека выразил сомнения в адекватности решения об аресте Ю.Луценко для принуждения его быстрее знакомиться с материалами уголовного дела против него. При этом суд согласился с оценками Ю.Луценко относительно того, что основания для его ареста и содержания под стражей противоречили украинскому законодательству, которым определяется, что ознакомление с делом является правом, а не обязанностью обвиняемого.

Евросуд по правам человека также отметил, что аргументы украинского правительства относительно того, что, находясь на свободе, Ю.Луценко мог оказывать давление на свидетелей через интервью в средствах массовой информации, не были должным образом объяснены украинским правительством.

"Суд решил, что при обстоятельствах этого дела не было оправданий для лишения Ю.Луценко свободы на пользование правом свободы слова, которое не является составом преступления”, - написано в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом, Суд также признал нарушение параграфа 1 статьи 5-й Конвенции по правам человека относительно содержания Ю.Луценко под стражей, срок которого также не был установлен украинским судом.

Европейский суд по правам человека также пришел к заключению, что во время ареста Ю.Луценко не был информирован относительно наличия представления о его аресте, подготовленного Генеральной прокуратурой в связи с первым уголовным делом против бывшего министра. Об этом Ю.Луценко стало известно лишь через 20 часов после задержания, что, по мнению Европейского суда по правам человека, является нарушением параграфа 2 статьи 5-й Конвенции по правам человека.

Европейский суд также пришел к заключению о нарушении параграфа 3 статьи 5-й Конвенции по правам человека, поскольку украинские суды не изучили законность задержания Ю.Луценко и не обеспечили судебного контроля над этим процессом.

Европейский суд по правам человека также установил нарушение параграфа 4 статьи 5-й Конвенции по правам человека, что проявилось в отказе апелляционного суда рассмотреть без объяснения причин жалобу Ю.Луценко на его задержание, а также – в отсутствии какого-либо адекватного ответа на запрос ряда членов парламента об освобождении Ю.Луценко под залог.

Европейский суду по правам человека также отметил справедливость обвинений Ю.Луценко в политическом характере процесса против него.

“Принимая во внимание то, что он был одним из оппозиционных лидеров, понятно, что дело Ю.Луценко привлекло значительное внимание. Обвиняемый в злоупотреблении властью, он имел право на ответ на такие обвинения через СМИ”, - написано в пресс-релизе суда.

Суд обратил внимание на тот факт, что прокуратура назвала общение Ю.Луценко с представителями СМИ одной из причин его ареста.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был информирован о причинах своего ареста.

17 апреля Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.