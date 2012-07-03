Юрию Луценко должны выплатить 15 тысяч евро компенсации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении суда, вынесенному сегодня в Страсбурге.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Так, согласно решению Европейского суда по правам человека, признано нарушение параграфа первого статьи 5-й Конвенции прав человека относительно его ареста. По мнению суда, арест Ю.Луценко не был должным образом изученным судом. Кроме того, Евросуд установил, что арест Ю.Луценко “не был необходимым для предупреждения совершения им преступлений или побега после этого”.

“Суд решил, что арест Ю.Луценко был безосновательным и, таким образом, совершенным в нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции”, - написано в пресс-релизе суда.

Относительно содержания Ю.Луценко под стражей, то Европейский суд по правам человека выразил сомнение в адекватности решения об аресте Ю.Луценко для принуждения его быстрее знакомиться с материалами уголовного дела против него. При этом суд согласился с оценками Ю.Луценко относительно того, что основания для его ареста и содержания под стражей противоречили украинскому законодательству, которым определяется, что ознакомление с делом является правом, а не обязанностью обвиняемого.

Евросуд по правам человека также отметил, что аргументы украинского правительства относительно того, что, находясь на свободе Ю.Луценко мог оказывать давление на свидетелей через интервью в средствах массовой информации, не были должным образом объяснены украинским правительством.

“Суд решил, что при обстоятельствах этого дела не было оправданий для лишения Ю.Луценко свободы на пользование правом свободы слова, что не является составом преступления”, - написано в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом, Суд также признал нарушение параграфа 1 статьи 5-й Конвенции по правам человека относительно содержания Ю.Луценко под стражей, срок которого также не был установлен украинским судом.

Европейский суд по правам человека также пришел к выводу, что во время ареста Ю.Луценко не был информирован относительно наличия представления на его арест, подготовленного Генеральной прокуратурой в связи с первым уголовным делом в отношении бывшего министра. Об этом Ю.Луценко стало известно лишь через 20 часов после задержания, что, по мнению Европейского суда по правам человека, является нарушением параграфа 2 статьи 5-й Конвенции по правам человека.

Европейский суд также пришел к выводу о нарушении параграфа 3 статьи 5-й Конвенции по правам человека, поскольку украинские суды не изучили законность задержания Ю.Луценко и не обеспечили судебного контроля за этим процессом.

Европейский суд по правам человека также установил нарушение параграфа 4 статьи 5-й Конвенции по правам человека, что выразилось в отказе апелляционного суда рассмотреть без объяснения причин жалобу Ю.Луценко на его задержание, а также – в отсутствии любого адекватного ответа на запрос ряда членов парламента об освобождении Ю.Луценко под залог.

Европейский суду по правам человека также отметил справедливость обвинений Ю.Луценко в политическом характере процесса против него.

“Принимая во внимание, что он был одним из оппозиционных лидеров, понятно, что дело Ю.Луценко привлекло значительное внимание. Обвиняемый в злоупотреблении властью, он имел право на ответ на такие обвинения через СМИ”, - говорится в пресс-релизе суда.

Суд обратил внимание на тот факт, что прокуратура назвала общение Ю.Луценко с представителями СМИ одной из причин его ареста.

“По мнению Суда, такие обоснования четко продемонстрировали намерения власти наказать Ю.Луценко за публичное несогласие с обвинениями против него и за доказательство своей невиновности”, - говорится в пресс-релизе.

При этом, в документе отмечается, что Суд не мог не установить, что ограничение свободы Ю.Луценко было осуществлено не только с целью привлечения его к компетентным органам власти за совершение преступления, но и по другим причинам, что, по мнению суда, противоречит статье 18 Конвенции по правам человека.

Как сообщал УНИАН, бывший министр внутренних дел Украины Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, оспаривал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был информирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.