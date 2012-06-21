Батькивщина: за клевету на Тимошенко лжец с Банковой ответит в суде

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы партии, переданной УНИАН.

“Мы возмущены маниакальным упрямством Виктора Януковича, который почти ежедневно нарушает презумпцию невиновности и продолжает в зарубежных СМИ заявлять о якобы причастности Юлии Тимошенко к каким-то уголовным делам. Подчеркиваем, что эта, якобы причастность, существует в фантазиях представителей режима Януковича, которые, фальсифицируя дела против экс-премьер-министра, пытаются выдать желаемое за действительное”, – говорится в заявлении.

В “Батькивщине” подчеркивают, что “весь мир уже дал оценку этим фантазиям, назвав сфабрикованные против лидера оппозиции дела политически мотивированными и политическим преследованием”.

Также в партии напоминают «Банковой, что за неправду, даже в зарубежных СМИ, лгунам придется отвечать в неподконтрольных режиму судах”.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович в интервью немецкому журналу SUPERillu заявил, что в мире нет такого политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко.

Отвечая на вопрос о возможном помиловании экс-премьера, в частности, освобождении от дальнейшего отбывания наказания, В.Янукович сказал: "Когда это уголовное дело будет закончено, передо мной встанет вопрос, как быть дальше. Я буду искать возможность для гуманного решения".

"Во всем мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Юлия Тимошенко. Но сейчас важно прояснить это дело с юридической точки зрения", - заявил Президент, отметив, что украинская сторона запрашивает для этого экспертную оценку американской компании Skadden.