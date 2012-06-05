Милиция официально заявляет, что слезоточивый газ не применяла

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«Мы официальный заявляем, что не применяли слезоточивый газ против демонстрантов», - отметили в ОСО.

При этом в главке отметили, что сторонники оппозиции пытались прорвать милицейский кордон, который отделял их от сторонников Партии регионов, и начали бросать в правоохранителей яйца и пластиковые бутылки. Конфликт удалось погасить и оттеснить оппозиционеров, сказали в милиции.

В ГУ МВД еще раз обращаются к гражданам не нарушать общественный порядок и действовать в пределах действующего законодательства, поскольку в противном случае милиция будет принимать соответствующие меры, разрешенные ей действующим законодательством.