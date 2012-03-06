Оппозиция имеет хорошие шансы в мажоритарных округах (опрос)

Готовность избирателей поддержать на выборах в Верховную Раду Украины единых кандидатов от оппозиции в мажоритарных округах является выше, чем кандидатов от власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей АНТИПОВИЧ, ссылаясь на результаты социологического опроса.

"Так, 43%, скорее, будут голосовать в мажоритарном округе за единого кандидата от оппозиции, 34% - не будут, 23% не определились. 32%, скорее, будут голосовать в мажоритарном округе за единого кандидата от власти, 46% - не будут, 23% не определились", - сказал А.АНТИПОВИЧ.

По его словам, единых кандидатов в мажоритарных округах от оппозиции могут поддержать почти 90% сторонников "Батьківщини", более 70% – «Фронта Змін» и ВО "Свобода", почти 60% – партии УДАР Виталия КЛИЧКО и "Гражданской позиции".

"Таких респондентов больше всего на западе (64%), севере (56%) и в центре (46%), а также от трети на востоке до четверти - на Донбассе", - добавил он.

Социолог отметил, что единых кандидатов от власти могут поддержать около 40% на востоке и Донбассе, около трети – на юге и в центре, около четверти – на севере и западе. "Соответственно, более 90% сторонников Партии регионов, около 70% – "Сильной Украины" и Народной партии и только треть – КПУ, которые, скорее всего, не отождествляют себя ни с властью, ни с оппозицией", - объяснил А.АНТИПОВИЧ.

По его словам, 52% избирателей, принимая решение о поддержке партии, будут голосовать, скорее, против курса Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, 22% – в поддержку его курса. "Еще 26% не определились с ответом на этот вопрос", - добавил социолог.

А.АНТИПОВИЧ отметил, что, согласно результатам опроса, на Донбассе более трети будут голосовать в поддержку президентского курса, почти 30% - против.

"В остальных регионах количество опрошенных, которые, скорее, будут голосовать против курса Президента ЯНУКОВИЧА, превышает тех, кто будет голосовать в поддержку его курса. Наиболее радикально настроены жители запада (74%), севера (69%) и центра (56%) Украины", - отметил он.

По результатам опроса, более 90% сторонников Партии регионов, почти половина "Сильной Украины" и четверть сторонников КПУ будут голосовать на выборах 2012, скорее, в поддержку курса Президента В.ЯНУКОВИЧА.

"При этом, около 90% сторонников "Батьківщини", ВО "Свобода" и «Фронту Змін» будут голосовать против курса действующего главы государства. Важно, что аналогичной позиции придерживается половина "против всех" и более трети "неопределенных", - отметил социолог.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 10-24 февраля во всех регионах Украины. В исследовании принимали участие 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность по выборке составляет не более 1,5%.