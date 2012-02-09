Янукович назначил себе нового охранника

20:59, 09 февраля 2012
Политика
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Обнародован указ

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея КУЛИКА начальником Управления государственной охраны Украины.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля В.ЯНУКОВИЧ уволил Игоря КАЛИНИНА с должности начальника Управления госохраны и назначил его главой СБУ.

Ранее, 18 января, В.ЯНУКОВИЧ уволил с должности председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который был назначен министром финансов.

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