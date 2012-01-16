Жириновский предлагает Украине стать киевским округом России

Кандидат в Президенты Российской Федерации, лидер Либерально-демократической партии России Владимир ЖИРИНОВСКИЙ выступает за выстраивание отношений с Украиной и Беларусью сугубо на рыночных принципах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ЖИРИНОВСКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, представляя свою предвыборную программу.

«Мы по-доброму относимся к соседям на Западе, особенно к Украине и Беларуси, поскольку они самые близкие… Мы - за развитие отношений с Украиной и Беларусью, но только все - по мировым ценам», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

«Чтобы Украина не говорила, что она кормит нас, чтобы Беларусь не говорила, что ее картошка или молоко лучше. Все - торгуем по мировым ценам», - добавил он.

При этом лидер ЛДПР в очередной раз заявил, что в Ривненской области, в городе Костополь, находится «его» фабрика.

Также В.ЖИРИНОВСКИЙ заявил, что в этом году Россия подарит Украине 4 млрд. долл. - в качестве скидки на газ. «Мы против», - подчеркнул кандидат в Президенты.

Отвечая на вопрос, что он думает по поводу возможности создания федеративного государства России, Украины и Беларуси, В.ЖИРИНОВСКИЙ сказал: «Мы противники новых федераций, новых конфедераций. Если объединятся, только в рамках одного государства – Россия, не нравится, давайте придумаем другое название», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его мнению, если РФ, Украина и Беларусь объединятся в федерацию или конфедерацию, то через какое-то время в таком государстве снова будет раскол и сепаратизм. «Появится новый КУЧМА, КРАВЧУК или еще кто», - сказал лидер ЛДПР.

Он считает, что Украина и Беларусь могут войти в состав России только в качестве федеральных округов. «У нас 8 федеральных округов, пожалуйста – 9-й - минский федеральный округ, 10-й - киевский, 11-й - одесский, 12-й - харьковский ….», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его словам, в такой стране должны использоваться все языки, но один должен быть объединяющим.