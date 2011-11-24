Попов требует учитывать замечания киевлян по движению городской электрички

В Киеве до 1 февраля следующего года все станции кольцевой городской электрички оборудуют подъемниками для людей с особыми потребностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время инспекционной поездки.

Он подчеркнул, что городская электричка начала работать для того, чтобы каждый киевлянин имел возможность быстро и удобно добраться до места назначения. “Мы должны учесть все пожелания и замечания, которые поступают к нам. Особенно это касается пенсионеров и людей с особыми потребностями”, - отметил руководитель КГГА.

Кроме того, А.ПОПОВ отметил, что в каждом вагоне необходимо предусмотреть пандусы для того, чтобы людям с ограниченными физическими возможностями было легче попасть в электричку.

Он выразил возмущение тем, что этот вопрос не был решен еще до запуска электрички.

«Не понимаю, разве для того, чтобы улучшить условия перевозки, необходимо мое личное указание? Это же ваша работа. Решайте эти вопросы», – сказал он, обращаясь к директору КП «Киевпасстранс» Николаю ЛАМБУЦКОМУ.

Председатель КГГА отметил, что запуск электрички был ускорен по просьбе киевлян, чтобы выявить все возможные недостатки до зимы, когда проводить коррекцию будет намного сложнее.

“Мы ожидали предложений от киевлян и получили десятки замечаний. Сегодня я убедился, что все они справедливы. Я лично проконтролирую, чтобы все замечания были учтены. Уверен, что благодаря сотрудничеству киевлян и городской власти нам удастся решить все проблемные вопросы», - прокомментировал А.ПОПОВ.

Киевляне имеют возможность круглосуточно вносить свои предложения по совершенствованию работы этого вида транспорта, позвонив по телефону в call-центр: 15-51.