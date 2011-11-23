Под рассказы о сокращении Азаров увеличил число чиновников в Кабмине

Кабинет министров Украины увеличил предельную численность сотрудников своего секретариата на 15 человек — с 592 до 607 человек.

Как сообщает Зеркало недели, постановление № 381 от 21 ноября 2011 года подписано премьером Николаем Азаровым и размещено на сайте Кабмина.

Министерству финансов поручено учесть расходы на содержание новых чиновников при доработке проекта государственного бюджета на 2012 год.

Как заявлял министр юстиции Александр Лавринович, за последний год аппараты центральных органов власти были сокращены на 17%.