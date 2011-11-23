Общественная акция по чествованию памяти Голодомора

Еще недавно о Голодоморе в Украине нельзя было упоминать.

Спроси своих родителей, что они слышали о страшном голоде 1932—1933 во времена своей юности?

Узнай у родителей своих родителей, могли ли они открыто помянуть невинных жертв? Могли ли они не боясь зажечь свечу в память о погибших?

Нам запрещали помнить. Потому что, помня, мы начинаем задавать вопросы и искать ответ, а найденный ответ — требует действия.

Несмотря на все опасности, притеснения и риски, мы сохраняли память: сначала втайне, шепотом, но потом все громче и смелее.

Благодаря этому сегодня помнить проще. И действовать — также.

Если тебе все равно, если ты поленишься прийти и зажечь свечу памяти или хотя бы поставить ее на своем экране — это будет молчаливое согласие с теми, кто сначала организовал геноцид, а потом делал все возможное, чтобы вытереть его из памяти, и тем самым — вытереть из истории целый народ.

Тогда нас мог спасти хлеб. Теперь нас спасет память.

Помни. Приди. Поставь свечу.

26 ноября 2011 года в 14:00 возле ст. м. «Арсенальная» — сбор общественности и начало скорбного шествия для поминальных мероприятий на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

Просьба к участникам шествия по возможности взять с собой свечку.

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14:00 — в Киеве от метро «Арсенальная» начнется скорбное шествие памяти детей, погибших и нерожденных в ’32—33 годах.

14:30 — панихида возле Национального мемориала жертв Голодомора.

16:00 — общенациональная минута молчания.

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16:01 — общенациональная акция «Зажги свечу памяти».