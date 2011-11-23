Кличко повезет в Брюссель обращение украинцев к лидерам ЕС

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО 24-25 ноября осуществит визит в Брюссель, где передаст европейским политикам обращение украинской общественности с просьбой поддержать евроинтеграционный выбор Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом В.КЛИЧКО рассказал во время встречи с участниками круглого стола «Евроинтеграционные перспективы Украины в контексте принятия закона о выборах».

Планируется, что В.КЛИЧКО в Брюсселе встретится с комиссаром ЕС Штефаном ФЮЛЕ, представителем Президента ЕС Золтаном МАРТИНУШЕМ, руководителем переговорной группы Евросоюза Мирославом ЛАЙЧАКОМ и другими высокопоставленными представителями ЕС.

«Символично, что европейские перспективы Украины мы обсуждаем в День Свободы, ведь гражданские свободы ассоциируются у Украины с европейским выбором, и именно эти свободы мы отстаивали семь лет назад на Майдане», – отметил В.КЛИЧКО. Он также рассказал, что сегодня партия «УДАР», для которой евроинтеграция Украины является ключевой основой программной деятельности, провела специальную акцию «Свобода – это Европа», во время которой партийные активисты раздавали людям ленты с символикой ЕС и говорили о важности евроинтеграции.

Во время встречи эксперты, политики и представители общественных организаций обменялись своим виденьем перспективы парафирования в этом году Соглашения об ассоциации с ЕС. По словам В.КЛИЧКО, его тревожат заявления, которые раздаются в последнее время о возможном торможении в Украине евроинтеграционных процессов. В.КЛИЧКО считает, что Украина не должна в этом году упустить свой шанс подписать соглашение, ведь он может быть последним. Поэтому, по его мнению, нужно апеллировать не только к Брюсселю, но и к украинской власти, которая должна выполнить свои обязательства перед Европой.

Лидер «УДАРа» также отметил, что вопросы евроинтеграции и честных выборов взаимоувязаны, потому что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС зависит исключительно от того, будет ли в Украине демократия и будут ли проведены честные выборы. «Принятый закон, хотя он якобы и принят консенсусом в Верховной Раде, в действительности не учел все замечания экспертов и Венецианской комиссии, он был принят с нарушением регламента. Нельзя назвать этот закон демократическим, поэтому и избранная по нему Верховная Рада не будет отвечать симпатиям украинских избирателей», – считает В.КЛИЧКО.

«Очевидно, что и официальный Киев должен выполнить те обязательства, которые брал на себя, заявляя о своих евроинтеграционных планах. В частности, к участию в следующих выборах должны быть допущены все оппозиционеры. Для этого нужно прекратить выборочное действие правосудия в Украине, о чем пока говорить рановато. Приведу последний пример – в конце прошлой недели я обратился в суд с просьбой разрешить посетить в тюрьме Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО. Сегодня я получил отказ», – заметил политик.

В.КЛИЧКО также добавил, что для него будет большой честью передать позицию представителей общественных организаций европейским коллегам относительно той поддержки, в которой нуждается украинское общество. По мнению В.КЛИЧКО, простые граждане сегодня делают намного больше для реализации европейских устремлений Украины, чем некоторые нынешние политики.