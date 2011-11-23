Азаров поручил усовершенствовать медпомощь в СИЗО

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и Государственной пенитенциарной службе усовершенствовать порядок обеспечения конституционных прав человека на жизнь, здоровье, достойное поведение и надлежащую медицинскую помощь во время пребывания в следственных изоляторах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Глава правительства поставил задачу рассмотреть и учесть предложения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ по установлению четкого нормативного порядка предоставления заключенным плановой и консультативной помощи в заведениях Министерства здравоохранения, а также привлечения для этого специалистов Минздрава.

Во исполнение поручения правительства от 5 августа Государственной пенитенциарной службой подготовлен проект совместного приказа Министерства юстиции и Министерства здравоохранения «Об утверждении Порядка взаимодействия заведений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с государственными заведениями здравоохранения по вопросам предоставления медицинской помощи лицам, взятым под стражу», который в данное время находится на согласовании в Министерстве юстиции.

Уполномоченный ВР по правам человека представила ряд дополнений к проекту этого документа. В частности, Н.КАРПАЧЕВА высказала предложение, чтобы предоставление плановой и консультативной помощи лицам, взятым под стражу, осуществлялось не путем получения «разрешений», а на тех же основах, что и предоставление медицинской неотложной помощи, то есть путем доставки больного в нужное заведение здравоохранения.

Профильные ведомства должны в ближайшее время проработать эти вопросы и представить согласованные предложения по улучшению условий содержания лиц, лишенных свободы.