Завтра журналисты придут маршем на Банковую

Завтра, 23 ноября, в Киеве состоится Марш украинских журналистов против безнаказанности.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, во Всемирный день против безнаказанности украинские журналисты напомнят власти о тех преступлениях против представителей СМИ, которые до сих пор остаются не расследованными, и где преступники не были наказаны.

Марш начнется в 11.00 возле Администрации Президента с пресс-брифинга, на котором будет оглашена петиция к Президенту как гаранту Конституции и к Генеральной прокуратуре - органу, который должен расследовать преступления.

В 11.40 журналисты двинутся через Майдан по Крещатику к офису Национального союза журналистов Украины (ул. Крещатик, 27а), где в 12.00 состоится круглый стол, на котором обсудят проблему безнаказанности и нарушения прав журналистов, что особенно актуально сейчас.

В круглом столе примут участие председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО, представитель «Репортеров без границ» в Украине Оксана РОМАНЮК, координатор Бюро журналистских расследований «Свідомо» Егор СОБОЛЕВ, исполнительный секретарь Независимого медиа-профсоюза Сергей ГУЗЬ, руководитель проекта в Украине по безопасности журналистов (НСЖУ) Алексей БОЙКО, юрист Института массовой Информации Роман ГОЛОВЕНКО, автор и ведущий программы «Чрезвычайные новости» (ICTV) Константин СТОГНИЙ, специальный корреспондент газеты «Сегодня» Александр ИЛЬЧЕНКО.

Все материалы круглого стола будут переданы в Генеральную прокуратуре, чтобы напомнить о нераскрытых делах.

После круглого стола, в 15.00, участники марша передадут специальную петицию в посольство Беларуси в поддержку своих коллег.

Организаторы обращаются ко всем журналистам проявить солидарность и затронуть вопрос безнаказанности 23 ноября перед представителями власти и украинским обществом, как это делают в этот день журналисты в других странах мира.