Нардеп водил «хороводы» с Беркутом на Майдане

Сотрудники «Беркута» освободили народного депутата от Нашей Украины» Андрея ПАРУБИЯ из кольца оцепления на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, после этого депутат некоторое время ходил со свернутой палаткой по Майдану и частью улицы Крещатик, а около десятка бойцов «Беркута» постоянно следовали за ним, пытаясь помещать установить символическую палатку в честь 7-й годовщины начала массовых акций протестов на Майдане Незалежности.

В конце-концов, А.ПАРУБИЙ остановился, заявив журналистам, что Украина снова превращается в полицейское государство.

Он отметил, что оппозиционные партии хотели провести сегодня мирную акцию в честь 7-й годовщины Майдана, однако, по его словам, власть настолько боится своих собственных граждан, что даже решила не позволить провести это мероприятие.

Как отметил депутат, организаторы сегодняшней акции приняли решение закончить ее, в то же время он отметил, что сторонники оппозиционных партий остаются на Майдане, чтобы продолжить празднование 7-летие Майдана.

Сейчас на площадке перед Главпочтамтом находится несколько десятков сторонников КУН, «Нашей Украины», УНП.

В завершение акции они исполнили Государственный гимн Украины.

При этом перед входом в Главпочтамт в шеренгу выстроились около трех десятков бойцов «Беркута», которые наблюдают за происходящими событиями.

Как сообщал УНИАН, сегодня бойцы «Беркута» препятствовали народным депутатам от оппозиции Андрею ПАРУБИЮ и Олесю ДОНИЮ установить символическую палатку в честь 7-й годовщины начала массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

После того, как А.ПАРУБИЙ вместе с несколькими другими участниками митинга попытался установить палатку, несколько десятков бойцов «Беркута» поднялись из подземного перехода на Майдане и окружили плотным кольцом, препятствуя ему что-либо делать.