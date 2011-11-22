Черкассы: каждый антинародный режим получит свой майдан

В Черкассах завтра представители объединенной оппозиции будут пикетировать очередную сессию облсовета, а депутаты от оппозиционных партий в знак протеста против политики действующей власти планируют покинуть сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил координатор Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонид ДАЦЕНКО.

По его словам, так объединенная оппозиция планирует отметить 7-ю годовщину Помаранчевой революции и День свободы. Кроме того, оппозиционные фракции Черкасского облсовета выступят с совместным заявлением относительно ситуации, сложившейся в Украине в целом и в регионе в частности.

"Пикетирование сессии областного совета должно воспроизвести небольшой кусочек Майдана, который был в 2004 году, чтобы напомнить нынешним властям, что каждый антинародный, оккупационный режим в конце концов получит свой майдан", – сказал Л.ДАЦЕНКО.