Азаров уволил чиновника, который собирался купить BMW X5

Руководитель Харьковского государственного предприятия «Теплоэлектроцентраль-2 Эсхар», который собирался купить автомобиль BMW X5, уволен с работы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

«Директор «Теплоэлектроцентрали-2 Эсхар», который проигнорировал прямое указание главы правительства воздержаться от расточительности, уволен с работы. Также будут уволены чиновники в Министерстве экономики и Министерстве энергетики и угольной промышленности, которые согласовывали такое неприемлемое расходование средств налогоплательщиков», - говорится в сообщении.

В правительстве также отмечают, что Харьковское государственное предприятие «Теплоэлектроцентраль-2 Эсхар» не покупало автомобиль BMW X5. «Предприятие действительно сообщило о покупке этого дорогого авто, но Государственное казначейство Украины, выполняя запрет премьер-министра Николая АЗАРОВА тратить средства налогоплательщиков и средства государственных предприятий на покупку представительских автомобилей и подобные расходы, заблокировало осуществление этой покупки», - сообщили в Кабмине.