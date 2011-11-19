Ефремов о Ландике, Кушнареве, ресторане, охоте и инсинуациях

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отрицает свою причастность к делу Романа ЛАНДИКА и смерти Евгения Кушнарева.

Комментируя в интервью 5-му каналу обвинения Р.ЛАНДИКА, А.Ефремов сказал: "Для меня это не ново. Как правило, люди, которые попадают в затруднительную ситуацию, пытаются найти и апеллировать к каким-то фигурам, которые могут решить тот или иной вопрос в надежде на то, что в таком варианте их вопрос решится по-другому".

Политик сказал, что "слабо знаком" с Романом, но хорошо знает его отца - депутата-регионала Владимира ЛАНДИКА.

«Его отец вчера вечером заявил, что это бессмыслица, и кто-кто, а я точно никакого отношения не имею к тем событиям, которые происходят», - сказал он.

«Я не был в три часа ночи в ресторане, не бил никаких девушек там. И допустить, что человек, который на 30 или сколько-нибудь лет моложе меня, имеет какое-то отношение ко мне - это просто смешно», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Он также сообщил, что погибший в январе 2007 года депутат от Партии регионов Евгений Кушнарев был его другом.

"Мы работали губернаторами - он Харьковской области, я Луганской. Мы очень много работали над строительством нашей политической силы - Партии регионов", - отметил А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, он сожалеет о событиях, которые произошли с Е.Кушнаревым, но не принимал в них никакого участия.

«Потому эти заявления - это просто инсинуации, это - глупости», - цитирует депутата «Украинская правда».