На луганском ТВ уже рекламируют Евразийский союз

Луганские телеканалы показывают ролик, рекламирующий предложенную руководством Росии идею Евразийского союза. Об этом сообщает "Радио "Свобода". Заказал рекламный ролик депутат Луганского областного совета Владислав Кривобоков, но имеет и собственную политическую структуру - Народную партию вкладчиков и социальной защиты. Впрочем, по словам Кривобокова, продвижение идеи «Евразийского союза» - это не очередной PR-трюк, а его гражданская позиция.

В 30-секундном ролике использована известная музыка из заставки программы «Время», которая выходила на советском телевидении. На видео несколько пар рук сначала разрушают пазл в виде карты Украины, России, Белоруссии и Казахстана, а затем тщательно собирают. На видео присутствует советский «знак качества» с надписью «СССР».

«Есть два направления - Европа и Евразийский союз. Я сторонник последнего - Евразийского союза. И пытаюсь всеми способами за него агитировать. Это не политический проект, а моя гражданская позиция», - заявил он в комментарии Радио Свобода.

Ролик показывают с 1 ноября на двух луганских телеканалах. Также в городе расположено около 20 билбордов с соответствующими изображениями.

Сколько Кривобоков на это тратит средств, он не говорит. Однако известно, что минута политической рекламы на луганском канале стоит примерно 600 гривен.

В одной из своих статей Владислав Кривобоков написал, что готов всячески помогать премьеру России Владимиру Путину в построении Евразийского союза. Более того, луганский депутат предложил сторонникам евроинтеграционного курса Украины подраться с ним пари. Если Украина вступит в Евросоюз, Кривобоков готов покончить с собой, если же окажется наоборот, то это должны сделать его оппоненты. В областной совет он прошел по списку КПУ.