В Нашей Украине хотят увидеть государственническую позицию Яценюка

Заявления о возможности бойкота парламентских выборов оппозиционными силами являются непродуктивными и не будут способствовать обновлению власти в стране, как этого требуют большинство граждан Украины.

Об этом заявил председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Комментируя высказывание лидера «Фронту Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА о возможном бойкоте выборов, С.БОНДАРЧУК выразил мнение, что такие заявления являются свидетельством неуверенности. «Тогда как в нынешней ситуации, при бездарной и антинародной политике власти, оппозиционные силы просто обязаны побеждать на парламентских выборах», - считает С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, если оппозиционные силы не будут принимать участия в выборах, это будет означать, что Виктор ЯНУКОВИЧ без боя получит в следующей Верховной Раде конституционное большинство, а реальная оппозиция в стране будет лишена парламентской трибуны, как это произошло в России.

«Поэтому какие бы ни были для этого поводы, оппозиционные силы не имеют права отказываться от участия в избирательной кампании. Единственным производительным ответом на политические репрессии против оппозиционных лидеров и намерения власти манипулировать результатами выборов является совместные действия оппозиционных сил в защиту честных выборов и координация во время избирательной кампании», - сказал политик.

Это, по его словам, означает: единую позицию оппозиционных сил по поводу избирательного законодательства, полный отказ от разногласий между оппозиционными партиями, 100% согласование кандидатов от оппозиции на мажоритарных округах и консолидация всех оппозиционных партий в рамках одного или нескольких проходных избирательных списков.

«Сегодня ответственность за эффективность действий оппозиции лежит, прежде всего, на оппозиционных политиках, имеющих высокий рейтинг доверия, в частности Арсении ЯЦЕНЮКЕ. Именно они сегодня должны доказать свою способность эффективно действовать в интересах не только своих партийных проектов, а всей страны», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.