Нацбанк вводит в обращение серебряную монету “Близнецы” (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию “Знаки зодиака”, вводит в обращение 22 мая 2006 года памятную монету “Близнецы” номиналом 5 гривен, посвященную одному из двенадцати созвездий зодиака. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, качество – “пруф”, масса в чистоте – 15,55 г, диаметр – 33,0 мм, тираж – 10 000 штук. Группа монеты рифленая.

На аверсе монеты в центре круга размещено стилизованное изображение солнца, слева, справа, а также вверху и внизу от которого – четыре освещенные им шары, символизирующие времена года. Слева от круга – малый Государственный Герб Украины, справа – год чеканки монеты 2006, обозначение металла, его пробы – Ag 925, масса в чистоте – 15,55; по кругу монеты надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ (вверху), 5 ГРИВЕН (внизу), а также логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещено стилизованное изображение близнецов в окружении звезд, слева от которого, – символ знака зодиака, справа – надпись БЛИЗНЕЦЫ.

Художники – Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Скульптор – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Памятная монета номиналом 5 гривен является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без каких-либо ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.