Адвокат Тимошенко: странно, что прокуратура просит всего 7 лет

Адвокат Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК считает необоснованным срок 7 лет, который государственное обвинение просит назначить экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в виде наказания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Учитывая то, что полностью необоснованным является обвинение, которое предъявлено Ю.ТИМОШЕНКО, необоснован и тот срок, который просить прокуратура, 7 лет лишения свободы», - сказал он.

Защитник отметил, что сторона Ю.ТИМОШЕНКО считает, что в действиях экс-премьер-министра нет состава преступления, и поэтому ни обвинение, ни срок не являются законными.

По убеждению А.ПЛАХОТНЮКА, «прокуратура либо не хочет видеть, либо не может видеть отсутствия состава преступления».

А.ПЛАХОТНЮК также выразил удивление, что прокуратура попросила минимальный срок 7 лет для Ю.ТИМОШЕНКО, хотя по ст. 365 Уголовного кодекса Украины предусмотрен срок от 7 до 10 лет.

«Лично я объяснить это не могу, потому что логики в действиях прокуратуры нет. Они говорят о беспрецедентном преступлении и при этом просят минимальный срок лишения свободы», - добавил адвокат.