Регионал не слышал от ЕС, что дела Тимошенко и Луценко - политические

Народный депутат Украины (Партия регионов) Вадим Колесниченко заявил, что европейское сообщество не признает уголовные дела в отношении Юрия Луценко и Юлии Тимошенко политическим преследованием, сообщает пресс-служба ПР.

"Европейское сообщество не признает уголовные дела в отношении Юрия Луценко и Юлии Тимошенко политическим преследованием. Европейское сообщество озабочено тем, чтобы в Украине верховенство имел закон. Никто из представителей европейского сообщества четких и конкретных указаний о том, что судебные дела Луценко и Тимошенко - политические репрессии, не давал ", - отметил он.

Политик также убежден, что все обращения к Президенту и парламенту с требованиями освободить и не привлекать к ответственности украинцев, являются априори противозаконными, пишет NBnews.

"Потому что судебная власть - самостоятельная ветвь власти и она не подчиняется ни Верховной Раде, ни Президенту. Суд выносит постановление исключительно в рамках действующего законодательства. И только после вердикта суда можно давать ту или иную оценку этому решению", - подчеркнул депутат.