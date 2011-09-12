Побоище на Троещине произошло из-за бездействия милиции?

Побоище, которое состоялось 18 августа на месте незаконной застройки на проспекте Маяковского, 40–52 в Киеве, произошло из-за бездействия милиции. Об этом в комментарии УНИАН заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, жители массива заранее предупредили правоохранительные органы о застройке, которая ведётся без необходимых разрешительных документов.

«18 августа в 18.20 я лично, ещё до начала собрания, которое было назначено на 19.00, сделал вызов по 102 и сообщил о том, что происходит самовольный захват земельного участка и самовольное строительство, что подпадает под статью 197-1 Уголовного кодекса Украины», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Также он предупредил о том, что на захваченной придомовой территории находятся неизвестные лица «уголовной внешности» без документов.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, инициативные граждане подошли к забору только для того, чтобы лица, находившиеся на захваченной придомовой территории, показали разрешительные документы на застройку. С просьбой помочь им в этом троещинцы обратились к милиционерам и представителям Деснянской районной государственной администрации.

«Никто никого не призывал к противозаконным действиям», – подчеркнул лидер ГК «Форум спасения Киева». Однако ни чиновники, ни правоохранители не согласились поддержать просьбы граждан.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, это и спровоцировало конфликт. Потому что на требование людей показать документы, «из-за забора полетели камни и арматура».

«Вызов был сделан заранее. В милиции это зафиксировано. Если бы милиция нормально сработала, остановила незаконное строительство и задержала подозрительных лиц без документов, то никакого конфликта не произошло бы», – уверен В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2011 года на жилом массиве Киева Выгуровщина-Троещина были жестоко избиты люди, защищавшие зелёную территорию возле своих домов на проспекте Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались у стройплощадки и пытались не допустить незаконного строительства. Против людей были применены слезоточивый газ, несколько человек получили травмы тяжёлыми предметами.

22 августа представители застройщика, применяя слезоточивый газ и камни, заставляли главу КГГА А.ПОПОВА уехать с места скандального строительства на Выгуровщине-Троещине, куда он прибыл с предписанием прокуратуры о демонтаже установленного ограждения. Вместе с тем, городским властям в тот день удалось демонтировать строительный забор.

В КГГА подчеркнули, что застройка данного участка ведётся с нарушением законодательства, поскольку сроки действия разрешения на строительство и ордера на временное нарушение благоустройства закончились ещё в декабре 2010 года.

23 августа прокуратура Деснянского района г. Киева возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершённого 18 августа во время стихийного митинга жителей массива Выгуровщина-Троещина против строительства торгового центра. Расследование уголовного дела поручено Деснянскому РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

6 сентября адвокат Татьяна МОНТЯН заявила в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум», что конфликтную ситуацию на проспекте Маяковского, 40-52 не удаётся разрешить, потому интересы застройщиков лоббируются из Администрации Президента.