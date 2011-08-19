Побоище за землю на Троещине, есть раненые (фоторепортаж)

Охранники строительства торгового центра бьют участников акции против строительства ТЦ по улице Маяковского, 42-50, в Киеве, 18 августа.

В этот день организация Штаб обороны Киева совместно с инициативной группой жителей улицы Маяковского провели акцию прямого действия против строительства торгового центра по этому адресу.

Некоторые из местных жителей вступили в конфликт с представителями застройщика.

История со строительством тянется несколько лет. Участок "Киевгорстрою" выделил Киевсовет в 2007 году в аренду на пять лет под строительство жилого дома. Первые три попытки установить забор киевляне отбили. Четвертая произошла в эту среду - на участок приехали около 150 человек. Преодолевая сопротивление местных жителей, они поставили забор, завезли строительную технику, разбили военную палатку и начали рубить деревья.

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН

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