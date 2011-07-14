Депутат Бундестага: Соглашение о зоне свободной торговли почти готово

Депутат Бундестага Бербель Кофлер (СДПН) в разговоре с Deutsche Welle сообщила, что есть хорошие шансы до конца 2011 года подписать соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Соглашение находится на стадии своего завершения, сообщила глава немецко-украинской парламентской группы Бундестага, представительница социал-демократов Бербель Кофлер. Она не исключила, что это может произойти еще в декабре. Но подписание соглашения не будет означать, что документ немедленно начнет работать. Соглашение еще ожидает процесс ратификации в 27 странах ЕС, и для этого понадобится время. «Евросоюз не может давать указания, как быстро страны, которые входят в его состав, должны работать с соглашением, но будет определен окончательный срок ратификации, которого придется придерживаться», - объяснила Кофлер.

Депутат указала на спорные моменты в переговорном процессе, которые все еще не удалось окончательно преодолеть. Прежде всего, по ее словам, это касается аграрной политики. В то же время она выразила убеждение, что и здесь стороны придут к общему знаменателю. «За прошлые 17 раундов переговоров ЕС и Украина показали свою способность находить компромиссы и нет необходимости сейчас заострять внимание на деталях», - заметила Кофлер.

Евросоюз и Украина едины в том, что следует придерживаться стандартов, которые всегда являются частью соглашений о зонах свободной торговли. Среди прочего имеется в виду правовая безопасность, признание сторонами общих правовых правил. Немецкий парламентарий подчеркнула, что при этом важную роль играет и соблюдение прав человека. По ее словам, этот фактор всегда имеет влияние на переговоры. «Хотя соглашение является экономическим, во время переговоров обсуждаются также вопросы демократии и свободы слова», - отметила немецкий депутат.

«Нельзя одновременно подписывать соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной и о присоединении к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстану», - считает Кофлер. Как объяснила дальше депутат Бундестага, такое сидение на двух стульях - невозможно, поскольку Таможенный союз предусматривает не только свободную экономическую зону, но и определенное слияние экономик. При этом участники лишаются права самостоятельного заключения подобных соглашений с другими странами.

В то же время соглашение с Европейским Союзом, продолжила немецкий депутат, это только зона свободной торговли, которая не ограничивает ее участников в праве самостоятельного ведения дел с другими странами-партнерами. «Но Украина в конце концов должна сама решить, где она будет иметь большие выгоды», - резюмировала Бербель Кофлер.