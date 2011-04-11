Кучма предлагает «кое-кому» взять на себя часть ответственности за смерть адвоката

Сегодня ночью умер один из адвокатов экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Михаил КИСИЛЕВИЧ.

Об этом УНИАН сообщил другой адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО.

По словам В.ПЕТРУНЕНКО, после того как М.КИСИЛЕВИЧ стал заниматься делом бывшего Президента, он очень переживал, жаловался на плохое самочувствие.

Кроме того, как отметил В.ПЕТРУНЕНКО, у его коллеги «были довольно непростые отношения со следователем», поскольку адвокат видел и указывал ему на многочисленные нарушения по делу.

По предварительным данным, у М.КИСИЛЕВИЧА произошел сердечный приступ. Ему было около 60 лет, сообщил В.ПЕТРУНЕНКО.Экс-президент Украины Леонид КУЧМА отмечает, что новость о смерти одного из его адвокатов Михаила КИСИЛЕВИЧА поразила его, как сообщение о землетрясении в Японии.

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА отмечает, что новость о смерти одного из его адвокатов Михаила КИСИЛЕВИЧА поразила его, как сообщение о землетрясении в Японии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА сказал сегодня в интервью журналистам у входа в Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины.

«Это для меня было, как сообщение о землетрясении в Японии. Я даже вторую таблетку, перед тем как ехать сюда, принял», - сказал Л.КУЧМА, отметив, что знает М.КИСИЛЕВИЧА уже 6 лет. «Работали, так сказать, вместе», - добавил экс-президент.

«Кроме того что он профессиональный адвокат, он еще просто очень хороший человек. Он за это время стал для меня очень близким. А в это трудное время как раз проверяется, кто друг, кто враг, кого просто ввели в заблуждение, а кто просто пустое место», - отметил он.

По словам Л.КУЧМЫ, М.КИСИЛЕВИЧ «переживал за всё происходящее сейчас вокруг него.

«Наверное, не меньше, чем я, особенно, когда видел такие профессиональные казусы в проведении следствия. Это нас очень возмущало, поэтому я думаю, пусть кое-кто и на себя возьмет определенную часть ответственности за то, что этого прекрасного человека не стало», - подчеркнул экс-президент.